O português Gonçalo Cardoso foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Betis.

O defesa de 21 anos vai jogar na segunda equipa do emblema andaluz por empréstimo do West Ham. O clube espanhol assegurou ainda uma cláusula de opção de compra pelo jogador.

Cardoso esteve cedido ao Basileia nos primeiros seis meses da temporada, tendo disputado apenas um jogo.

Com formação no Penafiel e Boavista, somou até 18 jogos na equipa principal dos axadrezados, antes de rumar ao emblema inglês, em 2019. Nesse ano, alinhou na seleção portuguesa de sub-19 que ficou no segundo lugar do Europeu da categoria.