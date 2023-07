Além de ter ensinado uma nova palavra aos brasileiros, Abel Ferreira assumiu que recebeu propostas para deixar o Palmeiras assim como alguns jogadores, o que afetou o rendimento da equipa (esteve cinco jogos sem ganhar).



«Os jogadores receberam [propostas] e o treinador também, mas assinámos um contrato e temos obrigações a cumprir. Para alguém sair, é preciso bater a cláusula. É simples. Se o clube entender que a oferta é baixa... mas se chegar um clube e pagar a cláusula do Gómez, do Luan, do Zé Rafael, do Vanderlan, do Piquerez ou do treinador... Todos os que citei receberam ofertas», partilhou, em conferência de imprensa.



«São muitos zeros. Ganhei alguns quando era jogador e ganho um bocadinho agora como treinador, mas não é isso que me move. Movo-me pelo que acredito e enquanto acreditar no projeto...Vários treinadores recusaram vir [para o Palmeiras], um deles está num grande clube brasileiro e disse que o clube não tinha capacidade para lutar. O outro estava na Grécia, com uma água espetacular, uma piscina espetacular e veio correr o risco. Corri o risco de ficar sem a minha mulher, mas é o risco que não posso correr», acrescentou.



O Palmeiras é atualmente o quarto classificado do Brasileirão a 11 pontos do líder Botafogo que tem menos um jogo.