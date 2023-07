Depois de uma série de cinco jogos sem vencer, o Palmeiras voltou este sábado aos triunfos, ao derrotar o Fortaleza, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada do Brasileirão.

A jogar em casa, a equipa de Abel adiantou-se no marcador aos oito minutos, por Richard Rios, mas deixou-se empatar em cima do intervalo, fruto de um penálti convertido por Lucero.

Já dentro dos 15 minutos finais, Mayke, que havia entrado ao intervalo, fez a assistência e Raphael Veiga voltou a colocar o verdão em vantagem, a qual ainda foi ampliada mesmo a acabar, aos 90+6 minutos, por Breno Lopes.

Com este resultado, o Palmeiras assume, à condição, o segundo lugar do campeonato brasileiro, a 11 pontos do líder Botafogo, mas mais um jogo. O Fortaleza é nono.