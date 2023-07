Cinco jogos depois, o Palmeiras voltou aos triunfos na receção ao Fortaleza (3-1), numa partida da 16.ª jornada do Brasileirão. Assim que chegou à sala de imprensa, Abel Ferreira perguntou se estava bem sentado, reagiu com ironia à resposta que recebeu e aproveitou para deixar uma indireta à imprensa.



«Estou bem sentado assim? Estou? Estou bem sentado assim ou querem que me ajeite melhor? Estou bem? Pronto é só para saber, todos querem mandar bitaites. Estou bem assim? Vou ficar assim com as costas inclinadas», disparou, não esquecendo todas as críticas de que foi alvo durante o mau momento do Verdão, atual campeão brasileiro.



Veja: