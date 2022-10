Vítor Pereira continua com o futuro em aberto no Corinthians e as questões acerca da sua permanência sucedem-se nas conferências de imprensa. No final da partida contra o Fluminense, o técnico português ficou irritado pela pergunta feita por um jornalistas.



«Meu amigo, como tenho mais educação que o senhor não lhe vou responder. Como sou mais educado não lhe vou responder. Os meus amigos deram-me educação e não lhe vou responder. O senhor foi mal-educado. Está a meter-se num assunto que não tem que ver com futebol. Foi mal-educado, não respondo. Nem uma palavra. O respeito que teve por mim é o que tenho por si», atirou depois de o jornalista lhe ter perguntado se era ele ou a mulher que mandava em casa.



O melhor mesmo é ver as imagens: