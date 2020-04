Jorge Jesus foi eleito, com larga vantagem, o melhor treinador da história do Flamengo, numa sondagem realizada pelo Globoesporte.

O treinador português que venceu o Brasileirão e a Libertadores no primeiro ano ao serviço do clube do Rio de Janeiro foi votado por 63,44 por cento dos internautas.

O segundo treinador mais votado foi Cláudio Coutinho, com 15,13 por cento dos votos, seguido de Carlinhos, com 10,2 por cento.