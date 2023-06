Júnior Moraes revelou que a equipa do Corinthians não mantinha uma boa relação com Vítor Pereira, aquando da passagem do técnico português pelo clube.



«Não vou fugir da polémica nem expor individualmente os jogadores, mas o ambiente não era bom. Vítor Pereira só teve resultados e chegou onde chegou pelo carácter do grupo. Ninguém gostava dele, mas por respeito ao clube, por profissionalismo, dissemos: "Não gostamos dele, não estamos de acordo com a tática, não estamos de acordo com o que ele diz nas conferências, nem com os treinos, mas vamos fazer isto por nós e pelo presidente"», começou por dizer, no podcast «Denílson Show».



Apesar das críticas, o internacional ucraniano sublinhou que nunca teve qualquer conflito com o treinador.



«Não tive nenhum conflito com ele nem posso falar mal do trabalho dele. Não fomos campeões por pouco, íamos entrar para a história com um treinador com o qual ninguém estava de acordo. Ia ser um resultado incrível. Ele ia ganhar força e crescer dentro do grupo. Talvez vários jogadores pedissem para sair, não sei. E ele ia ficar na história do clube. Por um detalhezinho, não foi herói do Corinthians», acrescentou.



Lembre-se que Vítor Pereira conduziu o Corinthians ao quarto lugar do Brasileirão, perdeu a final da Taça do Brasil e caiu nos quartos de final da Libertadores.