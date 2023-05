Vítor Pereira protagonizou enquanto treinador, uma das reviravoltas mais badaladas na Liga portuguesa quando, em 2013, o FC Porto passou para a frente do Benfica na penúltima jornada do campeonato, com o «famoso» golo de Kelvin, aos 90m+2.

Agora, a duas jornadas do fim, o Benfica lidera a classificação, com mais quatro pontos do que o FC Porto, mas Vítor Pereira vê uma possível reviravolta como mais difícil.

«O campeonato ainda animou um bocadinho, mas está a chegar ao fim, ainda pode dar para todo o lado, mas provavelmente [o campeão] será o Benfica, mas com uma boa réplica do FC Porto, do Sp. Braga e também do Sporting», começou por dizer.

Ainda assim, o técnico diz que nada é impossível, até porque do outro lado está… o FC Porto.

«No futebol nada é dado como adquirido. Já estive do outro lado e conseguimos dar a volta. De um lado, é acreditar que é possível dar a volta, do outro, manter o foco. Mas no FC Porto, nunca se desiste, há essa mentalidade.»

Vítor Pereira trabalhou com o atual capitão do Benfica no FC Porto e elogia-lhe a capacidade de liderança, que se faz notar nos jogos como o de domingo, com o Sporting.

«O Otamendi é um líder. É neste tipo de jogo [dérbis] que ele faz a diferença. Porque tem uma personalidade muito forte. Não é de falar muito, mas quando fala impõe-se. E muitas vezes impõe-se pela atitude e comportamento. Para mim, é um jogador fundamental», defende.