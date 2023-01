O português Bruno Baltazar é o novo treinador do Botev Plovdiv, anunciou o clube búlgaro esta terça-feira.

O técnico de 45 anos, que estava ao serviço dos norte-americanos do Rochester New York, da liga de reservas da MLS, assinou um contrato válido até ao final da época 2023/24, com opção por mais uma.

Bruno Baltazar também já passou por Sintrense, Atlético, Olhanense, Casa Pia e Estoril Praia, pelos ingleses do Nottingham Forest, como adjunto, e pelos cipriotas do APOEL Nicósia e AEL Limassol.