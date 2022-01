O presidente do Galatasaray, Burak Elmas, anunciou esta sexta-feira que o emblema de Istambul alcançou um princípio de acordo com Luís Campos, para que o português assuma um cargo de conselheiro na gestão do futebol do clube, como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

«Depois de longas negociações com Luís Campos, chegámos um princípio de acordo. Após a assinatura do contrato tomará posse como conselheiro do presidente», disse o dirigente à margem de uma Assembleia-Geral realizada via Zoom.

Burak Elmas e Luís Campos mantêm uma relação de amizade há alguns anos e o objetivo do presidente do Galatasaray é contar com a ajuda e experiência do português para reformular o plantel, isto porque a equipa está posicionada num dececionante 15.º lugar do campeonato.