O Kayserispor, dos portugueses Carlos Mané e Miguel Cardoso, perdeu na final da Taça da Turquia, esta quinta-feira, diante do Sivasspor, por 3-2, após prolongamento.

O senegalês Papa Moussa Konaté marcou o golo que decidiu a partida, aos 113 minutos, instantes depois de ter entrado.

O Kayserispor até se adiantou e chegou ao intervalo na frente, com um golo de Ramazan Civelek (33m), mas Aaron Appidangoye empatou, aos 60, e levou o jogo para tempo extra. Aos 95 minutos, o Sivasspor completou a reviravolta, com um golo de Max Gradel, enquanto Ilhan Parlak fez o segundo golo do Kayserispor (107m).

Miguel Cardoso foi lançado durante o prolongamento, enquanto Mané não integrou a ficha de jogo.

Este é o primeiro título em toda a história do Sivasspor, que foi fundado em 1967.

