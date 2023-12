Carlos Queiroz está a negociar a rescisão do contrato com a Federação do Qatar, nove meses depois de ter assinado um contrato milionário de quatro anos, com o objetivo de qualificar a seleção para o proximo Campeonato do Mundo, apurou o Maisfutebol junto de uma fonte próxima do processo.

[NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO]