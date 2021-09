O antigo futebolista inglês Chris Sutton considerou que o português Jota, reforço do Celtic por empréstimo do Benfica, «parece ter perdido um pouco o rumo» depois de «grandes feitos» nos encarnados, mas que pode singrar no emblema escocês.

«Este é um rapaz [Jota] que era apontado por grandes feitos no Benfica, mas parece ter perdido um pouco o rumo», começou por escrever, no sábado, num espaço de opinião no Daily Record.

«Se o Postecoglou [treinador] conseguir pô-lo a jogar como ele já fez por outros [clubes], então essa é uma perspetiva empolgante», apontou, ainda, o antigo avançado do Celtic, hoje com 48 anos, que fez parte, por exemplo, da campanha do clube até à final da Taça UEFA ante o FC Porto, em 2003.

Jota, de 22 anos, já tinha sido cedido pelo Benfica na época passada, mas aos espanhóis do Valladolid. Ainda não se estreou oficialmente pelo Celtic.