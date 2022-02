Vítor Pereira chegou a São Paulo ao princípio da manhã deste sábado.

À chegada, o treinador português tinha à espera dele muitos jornalistas e adeptos do Corinthians.

Ainda no aeroporto, Vítor Pereira mostrou uma camisola da Fiel Porto, a mesma que um grupo de adeptos do Corinthians residentes no Porto que tinha oferecido antes de embarcar para o Brasil.

«Eu e o Corinthians temos um bocadinho do mesmo ADN: um ADN louco. Eu sou um bocadinho louco, escolho sempre projetos que me desafiam e nos quais eu sinto que a paixão está lá. O que me convenceu também foi campeonato, que é competitivo, a qualidade dos jogadores, o facto de o clube ter uma massa adepta incrível. E o presidente que insistiu, insistiu, insistiu e insistiu até que me convenceu. Eu sou muito emocional e intuitivo. Às vezes dou-me bem, noutras vezes dou-me mal», disse Vítor Pereira aos jornalistas ainda em Portugal.