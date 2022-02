O presidente do Corinthians, Duílio Alves, anunciou Vítor Pereira como novo treinador do Timão.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, o dirigente do emblema de São Paulo assumiu que «a decisão demorou mais» do que esperado, mas garantiu que o resultado é «exatamente» aquele que pretendia.

Tal como o Maisfutebol tinha confirmado esta manhã, o técnico português mostrou abertura para aceitar a proposta até ao final de 2023, depois de ter sido abordado no início deste mês. Em janeiro, após deixar o Fenerbahce, Vítor Pereira reuniu com dirigentes do Everton para assumir o comando técnico da equipa, mas estes optaram por Frank Lampard.

Recorde-se ainda que o Corinthians também esteve em negociações com outro português, Luís Castro, que preferiu a proposta do Botafogo, embora o Al Duhail pretenda manter o treinador até ao final da temporada.

Aos 53 anos, Vítor Pereira soma duas Ligas conquistadas no FC Porto, além de ter sido campeão na Grécia, ao serviço do Olympiakos, e na China, com o Shanghai SIPG.

Veja o momento do anúncio: