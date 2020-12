Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram os portugueses no estrangeiro que mais se evidenciaram nas jornadas do fim de semana.

De acordo com o ranking elaborado pela SofaScore, parceira do Maisfutebol, o médio do Manchester United obteve nota 9 depois dos dois golos e uma assistência na goleada por 6-2 sobre o Leeds. Cristiano Ronaldo, que bisou na vitória da Juventus sobre o Parma, teve 8,2.

O Almería, da II divisão espanhola, é o único clube com dois representantes: João Carvalho e Samuel Costa.

Confira o melhor onze dos portugueses no estrangeiro: