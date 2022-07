Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira às redes sociais para mostrar que está em forma e a «trabalhar duro», mesmo depois de ter falhado a digressão do Manchester United à Tailândia e Austrália por motivos familiares.

Numa altura em que o internacional português continua com o futuro indefinido, com muitas notícias a apontarem para a sua saída de Old Trafford, Ronaldo mantém-se alheio ao «ruído» e mostra que não descura a forma, com uma fotografia a trabalhar no ginásio, com a legenda de «trabalho duro».