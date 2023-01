Cristiano Ronaldo recordou alguns dos jogos mais marcantes que disputou durante toda a carreira e nenhum clube ficou de fora, assim como a seleção.

Desde logo, o internacional português começou por descrever à plataforma LiveScore o bis que apontou em Alvalade no sexto jogo pela equipa principal do Sporting, um clube que garante estar no «coração».

Mas CR7, entre outros, também lembrou a conquista da 10.ª Liga dos Campeões do Real Madrid em Lisboa e o marcante Campeonato da Europa de 2016.

«Um jogo especial», definiu Ronaldo acerca de quase todos os encontros.

Veja quais são os jogos memoráveis da carreira de Cristiano Ronaldo: