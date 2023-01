O Al Nassr, clube da Arábia Saudita ao qual Cristiano Ronaldo chegou recentemente para prosseguir a carreira de futebolista, garantiu na noite desta terça-feira que o contrato do português com os sauditas não contempla qualquer papel de embaixador de uma candidatura do país à organização de uma próxima edição do Mundial de futebol.

«O Al Nassr gostaria de esclarecer que, ao contrário do noticiado, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura ao Mundial. O seu foco principal é no Al Nassr e no trabalho com os colegas de equipa, para ajudar o clube a alcançar o sucesso», refere o Al Nassr, em nota oficial, através do Twitter.

A AFP noticiou, sustentada numa fonte próxima do Al Nassr, que Ronaldo vai ganhar 400 milhões de euros na Arábia Saudita, sendo que metade do valor correspondia ao contrato assinado com o clube de Riade e a outra é a contrapartida ao papel de embaixador da candidatura saudita à organização do Campeonato do Mundo.

«Ronaldo vai receber mais de 200 milhões de euros pelo negócio. Ele vai ser o embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030, por mais 200 milhões», referiu a fonte citada pela AFP, numa informação agora contrariada pelo clube.

De recordar que Portugal também apresentou uma candidatura à organização do Mundial de 2030, numa parceria com Espanha, entretanto alargada também à Ucrânia.