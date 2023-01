Agora técnico do Barcelona, Xavi Hernández jogou e treinou alguns anos no Médio Oriente, nomeadamente no Qatar, e por isso mesmo é conhecedor dessa realidade.

Presente na Arábia Saudita para disputar a Supertaça de Espanha, Xavi foi questionado sobre a mudança de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, precisamente do campeonato saudita, e deixou um aviso: não vai ser fácil.

«O Cristiano vai ver que é um campeonato competitivo. São oito estrangeiros por equipa, e as equipas são de altíssimo nível. De certeza que ele também vai fazer a diferença aqui», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela TV3.

«O Ronaldo vai para um clube muito bom. Não vai ser uma brincadeira. Mas ele é um competidor por natureza e tenho a certeza de que vai fazer a diferença», acrescentou.