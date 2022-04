Após o hat-trick contra o Norwich, Cristiano Ronaldo mereceu elogios do treinador do Manchester United, Ralph Rangnick.



«Mostrou que pode ser quem faz a diferença em momentos como este e em jogos como este.. Não é coincidência ele ser o melhor marcador da história. Mostrou isso hoje, novamente. O segundo e terceiro golos não fáceis. Ele foi tremendo», referiu o alemão, citado Manchester Evening News.



Questionado sobre uma possível chegada de Erik Ten Hag ao comando de um clube e a uma eventual saída do internacional português, o germânico fugiu à questão.



«Não é uma decisão minha. O Cristiano tem mais um ano de contrato. Essa decisão terá de ser tomada pelo próximo treinador em conjunto com a direção», disse.