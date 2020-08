Horas após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões e o consequente fim de temporada para a equipa italiana, Cristiano Ronaldo deixou nas redes sociais uma reflexão sobre o que foi a época 2019/20 a nível pessoal e coletivo e deu a entender que vai continuar em Turim na próxima época.

«Que este curto período de férias nos permita tomar as melhores decisões para o futuro e voltar mais fortes e mais comprometidos do que nunca», escreveu no Instagram.

«A temporada acabou para nós, muito mais tarde do que o habitual, mas mais cedo do que esperávamos. Agora é altura de refletir, tempo para analisar os altos e os baixos, porque ter pensamento crítico é a única forma de melhorarmos», começou por escrever.

O avançado da Juventus referiu que os registos individuais alcançados dão-lhe motivação para enfrentar o futuro com «ambição renovada», mas lamentou que a Vecchia Signora tenha ficado aquém das expetativas, não obstante a conquista da Liga italiana. «Um grande clube como a Juventus deve pensar sempre com os melhores do mundo, trabalhar como os melhores do mundo, para que possamos dizer que somos um dos melhores e maiores do mundo. (...) Os adeptos exigem mais de nós. Esperam mais de nós. E temos de lhes dar isso», escreveu.