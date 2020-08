A Juventus foi eliminada pelo Ol. Lyon nos oitavos de final da Liga dos Campeões, de pouco valendo os dois golos de Cristiano Ronaldo na segunda mão da eliminatória (2-1). No primeiro jogo, os franceses venceram por 1-0. O golo do Lyon em Turim valeu ouro.



Ronaldo fica novamente pelo caminho na prova milionária mas a família do português defende o jogador, abrindo espaço para críticas ao resto da equipa. «O teu fizeste melhor que ninguém. Orgulho de te ver jogar e ver a tua dedicação», escreveu a irmã, Elma Aveiro, nas redes sociais.



«Mas infelizmente sozinho não podes fazer tudo. Aliás, mais é impossível. Tu sabes que o futebol é assim, mas também tens de pensar que fizeste o teu melhor e continuar a ser o melhor» finalizou Elma Aveiro.