O Lyon sobreviveu em Turim, apesar dos dois golos marcados por Cristiano Ronaldo. Rudi Garcia, treinador dos franceses, acabou o jogo aliviado e a chamar «extraterrestre» ao português.



«Entendo perfeitamente a magnitude daquilo que conseguimos alcançar. Vim jogar com a Juventus várias vezes quando estava na Roma. Tivemos pela frente um jogador extraterrestre, que é o Cristiano Ronaldo. Marcou um golo sensacional. Estou muito orgulhoso pelos nossos adeptos e pelo Lyon», afirmou Rudi Garcia à RMC.



O técnico do Lyon admite que este é «um dos melhores momentos» da sua já longa carreira.



«O golo que sofremos em cima do intervalo afetou-nos, pois a Juventus não tinha criado perigo até ali e isso motivou-os. Depois o Cristiano Ronaldo marcou um golo ao nível da Champions. Mas, mesmo assim, conseguimos manter a calma e isso foi o que mais gostei na equipa. Não entrámos em pânico.»