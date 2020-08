Em noite de tristeza e frustração, Cristiano Ronaldo marcou dois golos e bateu mais um recorde na sua carreira. Este já durava há 86 anos.



Com o bis ao Lyon, o avançado português chegou aos 37 golos na temporada 2019/20. Nunca nenhum jogador da Juventus conseguira até agora marcar tanto numa só época.



Até agora, o recorde estava nas mãos de Felipe Placido Borel, um avançado que jogou entre 1932 e 1941 na Juventus e que na temporada de 1933/34 fizera 36 golos.



Apesar da história riquíssima do clube, os adeptos tiveram de esperar 86 anos (!) para ver um jogador bianconero a fazer melhor do que o saudoso Borel, falecido em 1993.