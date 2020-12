Dimitar Berbatov considera-se um sortudo por ter jogado com Cristiano Ronaldo. O antigo internacional búlgaro reiterou o profissionalismo do português com quem trabalhou no Manchester United em 2008/09.



«Tive sorte em jogar com o Ronaldo por uma época. Ele foi 100 por cento profissional tanto fora como dentro dos relvados. Não me lembro de uma vez que tenha chegado atrasado ao treino. Ele gostava de ficar a trabalhar depois dos treinos: treinava remates e depois ia nadar e ao ginásio», começou por dizer em declarações a uma casa de apostas desportivas.



«Podias ver o quão competitivo ele era nos treinos. Ele treinava arduamente, estava tão determinado a ser melhor que todos os outros. Podias ver mesmo nos treinos ou nos jogos, quando a sua equipa estava a perder, ele mostrava-se sempre muito determinado em vencer. Aliás, todos tínhamos isso caso contrário nunca teríamos jogado pelo United», acrescentou.

O ex-avançado revelou que o treino era «como uma guerra» e contou que CR7 nunca bebia álcool, sendo profissional a toda a hora.



«O treino era como uma guerra. Todos odiavam perder. Havia um ambiente de grande determinação e de fome de vencer. Fora do campo, o Ronaldo fazia piadas, por vezes ria-se dele mesmo e era amável com todos. Lembro-me que nas festas de Natal ele era divertido, mas nunca bebia. Aquele era ele, totalmente focado e profissional», referiu.