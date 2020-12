Depois da vitória do Barcelona em Turim (0-2) com um golo de Messi, a Juventus foi, esta terça-feira, bater a equipa catalã em Camp Nou, por 3-0, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo bisou.

Com o triunfo, que valeu a vitória à equipa de Pirlo no grupo, a Juventus recuperou a provocação do Barcelona nas redes sociais e, após prometer resposta, cumpriu: «cumprimos a nossa palavra», escreveu a Juventus, através da rede social Twitter, esta noite.

Em causa esteve uma publicação do Barcelona, após essa vitória em Turim, que referia: «estamos orgulhosos que tenham tido a oportunidade de ver o melhor de sempre [GOAT] no vosso campo, Juventus».

Nessa altura, a Juventus respondera: «provavelmente consultaram o dicionário errado. Mas prometemos levar-vos o correto para Camp Nou», reagiu. E assim foi e com sucesso, na perspetiva transalpina.