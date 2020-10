Dentro do campo, foi o Barcelona a sair vencedor do grande jogo da noite. O conjunto blaugrana foi vencer ao terreno da Juventus por 2-0, numa partida em que Messi marcou de penálti, enquanto Ronaldo não pôde ser opção por estar infetado com covid-19.

Porém, fora dos relvados, o duelo de titãs continuou para lá do apito final, desta feita nas redes sociais.

O Barcelona provocou o adversário com Messi, com o campeão italiano a responder com uma promessa de Ronaldo para Camp Nou.

«Estamos orgulhosos que tenham tido a oportunidade de ver o melhor de sempre [GOAT] no vosso campo, Juventus», escreveu a conta inglesa Barcelona no Twitter, mas a resposta da Juve esteve à altura.

«Provavelmente consultaram o dicionário errado. Mas prometemos levar-vos o correto para Camp Nou», reagiu.

Fica a promessa.