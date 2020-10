Cristiano Ronaldo certamente não ficou satisfeito com o que viu a partir de casa. Ao contrário de Messi, Trincão e companhia.

Ao sexto jogo em Turim, a primeira vitória do Barcelona. Os catalães venceram pela primeira vez na história em casa da Juventus (0-2) na noite desta quarta-feira, para assumir a liderança isolada do grupo G da Liga dos Campeões ao fim de duas jornadas.

Um golo de Ousmane Dembelé, aos 14 minutos, num remate que beneficiou de um ressalto em Chiesa e deu altura à trajetória da bola para trair Szczesny, coroou uma entrada arrasadora e decidida dos catalães. Em cima do minuto 90, um penálti de Lionel Messi, após falta de Bernardeschi sobre Ansu Fati, deu a tranquilidade que faltava.

A equipa de Ronald Koeman foi globalmente melhor - um dia após o caos diretivo com a demissão em bloco da direção de Josep Maria Bartomeu - mas não se livrou de vários sustos. Três, sobretudo, num jogo incrível para Álvaro Morata. O avançado espanhol da Juventus teve três golos anulados (!): aos 15, 30 e 55 minutos, todos eles por fora-de-jogo.

Talvez após esse «hat-trick» em falso o avançado da Juventus, referência ofensiva numa noite de ausência de Cristiano Ronaldo devido a novo teste positivo à covid-19, quase não tenha mais aparecido com evidência.

Tirando esses lances, a Juventus, submissa em vários momentos à maior posse de bola e agressividade do Barcelona, só impôs real equilíbrio na reta final da primeira parte, em busca do empate. O mesmo aconteceu, a espaços, na etapa complementar, mas sem grande esclarecimento.

Pelo meio, o Barcelona foi devendo a si outra tranquilidade no jogo. Exemplos disso não faltam: a indecisão de Dembélé e Griezmann na cara de Szczesny após jogada de Messi (35m), um remate do argentino pouco ao lado (62m) e outro de Griezmann (75m).

Os blaugrana só respiraram de alívio perto do apito final, com o golo de Messi na casa de Ronaldo, minutos depois da expulsão do ex-Sporting Demiral, que viu o segundo amarelo ao minuto 85. Trincão não saiu do banco, numa noite em que o Barcelona chegou aos seis pontos e tem o apuramento bem encaminhado.

A Juventus, que tem três pontos, valeu-se do empate no Ferencvaros-Dínamo Kiev para manter o segundo lugar.

Na Hungria, magiares e ucranianos somaram o primeiro ponto no grupo. O Dínamo até dispôs de uma vantagem de dois golos, apontados por Tsygankov de penálti (28m) e por De Pena (41m), mas a equipa da casa evitou a derrota com resposta à medida por Nguen (59m) e Boli (90m).