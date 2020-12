Deu Juventus e Cristiano Ronaldo. No reencontro com o Barcelona e com Leo Messi, o avançado português marcou dois golos em Camp Nou e a Juve garantiu o primeiro lugar no Grupo G da Liga dos Campeões, remetendo a equipa catalã para a segunda posição.



Ronaldo inaugurou a contagem na sequência de uma grande penalidade (muito forçada, diga-se), Weston McKennie ampliou a vantagem com um belo pontapé de moinho e Cristiano Ronaldo bisou já na segunda parte, novamente através de um castigo máximo.



Pelo meio, um Barcelona em claro fim de ciclo não fez mais do que esboçar uma reação pouco coordenada, com Messi a obrigar Buffon a algumas defesas e Ronaldo Koeman a demonstrar incapacidade para alterar o rumo dos acontecimentos.



O FILME DO JOGO



Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo regressou a Barcelona para o que poderá ter sido a última dança (esperemos que não) com Lionel Messi, de 33 anos. Francisco Trincão foi igualmente titular na equipa da casa, mas esteve a pouco inspirado ao longo da primeira parte, tal como os restantes companheiros.



A Juventus, bem arrumada por Pirlo, nem precisou de fazer muito para chegar à vantagem. Ao minuto 13, Cristiano Ronaldo caiu na área em duelo com o uruguaio Ronald Araújo, que usou o corpo para discutir o lance. O árbitro assinalou um penálti duvidoso e Ronaldo, chamado à conversão, não deu hipóteses a Ter Stegen.

A defesa do Barcelona arrancava para uma noite horrível e viu McKennie marcar o segundo pouco depois (20m), após cruzamento de Cuadrado, com espaço na área. A responsabilidade não se esgota no último reduto, já que o norte-americano veio da entrada da área, sem qualquer acompanhamento por parte dos médios De Jong ou Pjanic.



Do outro lado do campo, Leo Messi esforçava-se para criar alguns embaraços, mas os jovens Trincão e Pedri pouco conseguiam fazer e Griezmann era uma grande sombra de si próprio.



Ao intervalo, Koeman trocou Francisco Trincão por Braithwaite, o Barça ainda ameaçou um pouco mais, mas demonstrava tremenda apatia no processo defensivo e a Juventus viria a marcar novamente, desta vez após uma mão clara de Legnlet, que escapou à expulsão. Ronaldo fez o seu segundo, o terceiro para a formação italiana (52m).



O que aconteceu depois prova que o Barcelona estava dividido entre tentar marcar e não sofrer mais golos. Ronaldo Koeman trocou três elementos da defesa por outros três, fazendo apenas uma alteração com verdadeiro impacto no jogo. O jovem Riqui Puig, que resistiu aos empurrões para a porta de saída do clube, entrou ao minuto 66 para dar outra dinâmica ao processo ofensivo catalão. Demasiado tarde e curto para uma equipa em fim de ciclo. Bonucci ainda fez o 0-4 ao minuto 76, aumentando a sensação de escândalo, mas o lance foi anulado por fora de jogo do defesa italiano.