O antigo futebolista, Antonio Cassano, considera que Cristiano Ronaldo é um problema para os treinadores da Juventus. Durante uma conversa com Vieri na rede social Twitch, o ex-internacional italiano acrescentou que o internacional português prejudica a equipa taticamente ao contrário de Lionel Messi, por exemplo.



«A Juventus não precisa do Ronaldo para ganhar a Serie A. O clube contratou-o para ganhar a Liga dos Campeões e ainda não o conseguiu. Para mim ele é um problema para os treinadores. Começas a ganhar 1-0 com Ronaldo em campo, mas o problema é que ele apenas vive para os golos ao contrário do Messi que faz a equipa jogar melhor. Entre Ronaldo, Lewandowski, Benzema, escolhia os dois últimos para avançados da minha equipa», referiu.



Cassano criticou Ronaldo por «não jogar entre linhas» apesar de marcar 30 a 40 golos por temporada.



Lembre-se que o avançado da Juventus foi eleito o jogador do mês de novembro na Serie A.