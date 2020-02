Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Serie A.



O português marcou sete golos nos quatros encontros frente a Cagliari, Roma, Parma e Nápoles, desempenho que lhe valeu a distinção pelo segundo mês consecutivo. Além disso, CR7 marcou também um golo na Taça de Itália.



O avançado da Juve é o segundo melhor marcador do campeonato italiano com 17 golos, menos seis que Immobile da Lazio.

Eight goals in five games 🙌



🥇 @Cristiano claims the MVP of the Month, Powered by @officialpes for the second month in a row! 👏👏👏



