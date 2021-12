Antonio Cassano, antigo internacional italiano, revelou ter recebido mensagens de Cristiano Ronaldo a pedir mais respeito.

«O Cristiano enviou-me mensagens a pedir que tivesse mais respeito, pelo que ele tinha conquistado, pelos golos que tinha marcado. Não tenho medo da verdade, enfrento o mundo inteiro. Isso deixou zangado», referiu o antigo avançado, em conversa com Christian Vieri, outro antigo internacional italiano, nas redes sociais.

«Falei com o Buffon, que me confirmou ter dado o meu número ao assessor de imprensa, que depois o passou ao Ronaldo. Entrou em contacto comigo para dizer que tinha 750 golos e que eu só tinha marcado 150», acrescentou Cassano, que terminou com uma sugestão para o português.

«Caro Ronaldo: tens tudo, por isso vive sereno e relaxado. Em vez de enviares mensagens, segue o exemplo de Messi, que não dá importância a tudo e todos», referiu.