De fora do jogo dos sub-13 do Al Nassr, Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, não deixou de apoiar a equipa.

O filho do capitão da seleção nacional apareceu no jogo de muletas e com uma proteção na zona do pé direito, tendo cumprimentado um a um os companheiros de equipa, que venceram o Al Hilal por 3-1.

Ora veja: