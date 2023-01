Cristiano Ronaldo foi um espectador muito especial da vitória do Al Nassr sobre o Al Taee.

O internacional português ainda não jogou, mas torceu pela equipa do lado de fora. Primeiro na bancada e depois no balneário. Quando Talisca assinou o «bis», já Cristiano estava no balneário a pedalar na bicicleta estática, provavelmente para compensar a ausência do jogo frente à equipa orientada por Pepa.

Veja as imagens: