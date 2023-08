Cristiano Ronaldo teve de ser substituído na reta final do prolongamento do encontro entre Al Nassr e Al Hilal, este sábado, devido a lesão.

O internacional português deixou o relvado num veículo da equipa médica e com a dor estampada no rosto. O problema físico estava relacionado com o joelho esquerdo do avançado, que se dirigiu para o banco a coxear.

Ainda assim, após a conquista da Taça dos Campeões Árabes, Ronaldo esteve alegre e até saltou efusivamente nos festejos com os adeptos.