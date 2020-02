Daniel Carriço lembrou os «momentos únicos e irrepetíveis» vividos no Sevilha ao longo de seis épocas e meia. O internacional português, lembre-se, transferiu-se para os chineses do Wuhan Zall.



«Aqui [em Sevilha] vivi momentos únicos e irrepetíveis. Fazer parte desta família é um orgulho. Queria agradecer a vocês todos [adeptos], que deixam a sua garganta para apoiar em todos os jogos e que nos acompanharam em qualquer lugar do mundo, o carinho que sempre recebi. Sem dúvida, vocês são incondicionais e vou levar-vos sempre no meu coração», escreveu o defesa-central na sua conta oficial do Instagram.

O defesa, de 31 anos, chegou ao emblema andaluz no verão de 2013 oriundo do Reading tendo disputado 167 jogos. Carriço venceu três vezes a Liga Europa ao serviço do Sevilha.



Esta época o jogador português perdeu espaço e realizou apenas 11 jogos, o último dos quais no início de janeiro.

O Wuhan é treinado pelo espanhol José González e tem estado afastado da sua cidade desde o arranque de janeiro, iniciando a pré-época em Guangzhou, a mais de 800 quilómetros, e, depois, em Espanha, em Málaga.