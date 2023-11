Diogo Dalot está na corrida ao prémio de melhor golo do mês de outubro da Premier League.

O internacional português concorre à distinção com o golaço apontado no triunfo do Manchester United em casa do Sheffield (2-1), que garantiu os três pontos aos red devils.

Aos 77 minutos de jogo, Dalot recebeu a bola à entrada da área e rematou forte e colocado ao canto superior direito.

Além daquele apontado pelo lateral-direito do Manchester United, também estão nomeados golos de Eddie Nketiah (Arsenal), Philip Billing (Bournemouth), Hwang Hee-chan (Wolves), Saman Ghoddos e Bryan Mbeumo (Brentford), Jack Harrison (Everton) e Jacob Bruun Larsen (Burnley).

Recorde o golo de Dalot: