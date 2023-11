Pedro Neto foi nomeado para o prémio de jogador do mês de outubro na Premier League.

O extremo internacional português concorre com Douglas Luiz (Aston Villa), Bryan Mbeumo (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Cristian Romero (Tottenham) e Mohamed Salah, do Liverpool.

Pedro Neto fechou outubro com três assistiências para golo em quatro jogos, tendo contribuído para a escalada dos Wolves na classificação após um início de época muito difícil.

