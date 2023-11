Quantas vidas tem Ten Hag?

Depois da derrota sem espinhas no dérbi, o Manchester United voltou a perder de forma clara em casa e caiu nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa. Desta vez, o responsável pelo desaire dos red devils foi o Newcastle, que venceu em Old Trafford por 3-0.

Ten Hag fez sete mexidas na equipa, sobretudo do meio-campo para a frente. Se no ataque operou uma revolução, na baliza e na defesa, o técnico neerlandês manteve as opções, exceto Evans, que deu lugar a Sergio Reguilon.

A equipa de Old Trafford sentiu, desde início, muitas dificuldades em impor o seu jogo e os magpies trouxeram uma lição bem estudada, que passava pelos ataques rápidos, como aconteceu no primeiro golo (29m).

O luso-inglês Tino Livramento recuperou a bola no próprio meio-campo, não foi travado pelos médios dos red devils e percorreu vários metros até assistir Miguel Almiron, que apareceu nas costas de Diogo Dalot, ganhou na velocidade e bateu Andre Onana.

O segundo golo não demorou muito e surgiu novamente pelo corredor direito do Manchester United. Lewis Hall (36m) aproveitou as sobras na área e, de primeira, aplicou o remate de pé esquerdo para dar conforto à equipa de Eddie Howe.

Ao intervalo, Ten Hag tirou Casemiro e Dalot, que teve uma primeira parte para esquecer, e lançou Amrabat e Wan-Bissaka. As mudanças pareceram surtir efeito e o Manchester United entrou a querer mandar no jogo, mas voltou a sofrer no contra-ataque.

Em cima da hora de jogo, Amrabat perdeu a bola em zona comprometedora, Joe Willock arrancou pelo corredor central e atirou colocado para o 3-0.

O português Bruno Fernandes foi lançado logo de seguida e recebeu a braçadeira de capitão, mas já não foi a tempo de mudar o rumo dos acontecimentos e os red devils terminaram o jogo com poucas ocasiões de golo.

A má exibição da equipa, de resto, motivou a saída de vários adeptos de Old Trafford ainda antes do apito final.

O Manchester United fica pelo caminho na Taça da Liga, enquanto o Newcastle, finalista da época passada, avança para os quartos de final, isto depois de também já ter eliminado o Manchester City na ronda anterior.

Também esta quarta-feira, o Everton eliminou o Burnley, graças a um triunfo por 3-0 em Goodison Park.

Tarkowski adiantou os toofees aos 13 minutos, Onana elevou o marcador na segunda parte (53m) e Ashley Young, a passe do avançado português Beto, fechou as contas do jogo já em tempo de compensação.

Já o Fulham, orientado por Marco Silva, carimbou a passagem aos quartos de final ao vencer em casa do Ipswich, por 3-1. João Palhinha não saiu do banco.

Por sua vez, o Chelsea afastou o Balckburn, com uma vitória por 2-0, fruto dos golos de Badiashile (30m) e Sterling (59m).