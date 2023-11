Humilhante! O West Ham recebeu o Arsenal no Estádio de Londres e despachou o vizinho rival com uma vitória categórica por 3-1, afastando os gunners dos quartos de final da competição. Arteta apostou num onze alternativo, com Fábio Vieira, e acabou por pagar muito caro por isso. A festa dos hammers foi feita, como é habitual, com bolas de sabão. O internacional português esteve discreto, mas acabou por fazer a assistência para o golo de honra dos visitantes, mesmo a fechar o jogo.

O resultado surpreendente neste dérbi começou a ganhar forma logo aos 15 minutos, na sequência de um pontapé de canto, marcado por Bowen, com o infeliz Bem White, a desviar para as próprias redes, de cabeça, quando procurava cortar a bola.

O Arsenal já tinha colocado Fabianski à prova, com uma cabeçada de Havertz, mas foi só depois do golo inaugural que os gunners procuraram impor um ritmo mais intenso na partida. Os visitantes tiveram uma elevada posse de bola, mas raramente conseguiram incomodar Fabianski até ao intervalo.

A segunda parte começou com nova ameaça de golo do West Ham, com Paquetá, com um grande passe, a lançar Bowen para a área. Ramsdale conseguiu desviar o remate e Ben White afastou o perigo. Não foi desta, mas foi logo a seguir, aos 51 minutos. Passe longo de Emerson Pamieri para a área do Arsenal, com Kudus, com uma espetacular receção orientada, a tirar Zinchenko da frente e a bater Ramsdale pela segunda vez.

O Arsenal tinha agora uma montanha para subir, mas o pesadelo dos gunners ia ainda tornar-se mais negro, aos 59 minutos, quando, na sequência de um canto, Bowen recuperou uma bola perdida à entrada da área e atirou a contar com o pé esquerdo. Dava para tudo.

Ainda faltava meia-hora para o final, mas o Arsenal continuava a não conseguir esboçar uma resposta, sempre demasiado longe da baliza de Fabianski. Arteta foi lançando sucessivamente Martinelli, Saka e Odegaard, mas o melhor que conseguiu até ao final da partida, foi reduzir a diferença no últio lance da partida.

Uma combinação rápida do Arsenal na área do West Ham, com Fábio Vieira a solicitar o remate de Odegaard, Não houve festejos, até porque o jogo acabou logo a seguir.

Já com os adeptos do Arsenal a abandonarem as bancadas, foram os adeptos do West Ham que fizeram a festa no dérbi, com as tradicionais bolas de sabão a caírem sobre o relvado.

