Depois de já ter marcado no jogo da Liga dos Campeões frente ao Galatasaray, o português Diogo Gonçalves voltou a ajudar o Copenhaga com outro golo, este domingo, na visita ao Brondby (vitória por 3-2), na nona jornada do campeonato da Dinamarca.

O extremo ex-Benfica abriu caminho à reviravolta do líder Copenhaga, aos 54 minutos, ao apontar o 1-1.

Em 15 jogos esta temporada, Diogo Gonçalves soma sete golos e cinco assistências.