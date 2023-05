O português Diogo Gonçalves foi decisivo na conquista da Taça da Dinamarca pelo Copenhaga, esta quinta-feira, após o triunfo por 1-0 na final, frente ao Aalborg.

O único golo da partida foi apontado aos 48 minutos pelo extremo luso. Na sequência de um mau alívio da defesa adversária, a bola sobrou para Diogo Gonçalves que, já dentro da área, rematou de primeira e em arco para bater o guarda-redes Nico Mantl.

Dez minutos depois, o Aalborg até marcou, mas o golo de Lars Kramer foi anulado por fora de jogo.

Diogo Gonçalves foi substituído aos 70 minutos, enquanto o outro português em campo, Pedro Ferreira, foi titular no Aalborg, mas saiu aos 75m.

Esta foi a nona vez que o Copenhaga conquistou a Taça da Dinamarca, um troféu que já falhava desde 2016/17.

Quanto a Diogo Gonçalves, este é o primeiro de três títulos que pode conquistar em poucos dias.

Utilizado em 10 jogos da Liga por Roger Schmidt, o extremo de 26 anos pode festejar o campeonato português já este fim de semana. Também aspira à conquista do campeonato dinamarquês, já que o Copenhaga é primeiro classificado, com 52 pontos, mais dois do que o segundo, o Nordsjaelland, a três jornadas do fim.

Veja o golo de Diogo Gonçalves: