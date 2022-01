O Celtic triunfou frente ao Dundee United (1-0) graças a um golo no minuto 90.



O português Jota, que entrou ao intervalo, foi decisivo para o triunfo dos católicos. O jogador cedido pelo Benfica assistiu Abada para o golo que resolveu a partida. Esta foi, de resto, a sétima assistência do internacional sub-21 luso.



Esta vitória, alcançada com menos um elemento em campo por expulsão de Bitton, permitiu ao Celtic encurtar para dois pontos a distância para o líder Rangers.



Veja a assistência de Jota e o golo de Abada: