O técnico português Edgar Cardoso, líder do futebol de formação do Shakhtar Donetsk, renovou contrato com o clube por mais dois anos, até 31 de dezembro de 2023, informaram esta segunda-feira os ucranianos.

Edgar Cardoso, que esteve ligado ao Benfica entre 2002 e 2014, treinando equipas jovens durante 12 anos, está no Shakhtar desde o verão de 2020, há cerca de um ano e meio.

«Este é um reconhecimento do trabalho que temos feito desde a época passada. Naturalmente, não só eu, mas todas as pessoas que trabalham comigo na academia. Somos responsáveis por fazer mais e melhor e o nosso principal objetivo é levar mais jogadores da academia para a equipa principal», começou por dizer o português, em declarações ao sítio oficial do clube.

«Temos bons e promissores jovens. O nosso trabalho é dar o nosso melhor para trazer os jogadores para a equipa principal nas melhores condições e o treinador principal decide. Agora, existe uma boa ligação entre a equipa principal e a academia: acho que é uma grande conquista. De Zerbi convida jogadores da academia para treinar com a equipa principal todos os dias. Essa é a chave: permitir que cresçam e que se desenvolvam», afirmou, ainda.

Edgar, com formação ligada a Ciências do Desporto e Educação Física, tem ainda, no percurso, passagens pela Aspire Academy e pela Federação do Qatar, onde trabalhou com equipas de diversos escalões de formação.