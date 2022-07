O Zamalek reforçou a liderança do campeonato egípcio ao derrotar o Arab Contractors por 1-0, numa partida da 24.ª jornada.



O golo de Hossam Abdulmaguid, aos 37 minutos, foi suficiente para a equipa de Jesualdo Ferreira ganhar o encontro.



Este triunfo permitiu ao Zamalek ganhar mais dois pontos (são agora quatro) ao perseguidor Pyramids, segundo classificado, que perdeu pontos no terreno do El Gaish (2-2).



Por sua vez, o Al Ahly de Ricardo Soares goleou o Future por 4-0 com um golo de Maaloul, outro de Ahmed Abdelkader e um bis de Afsha.



Apesar de ocupar o terceiro lugar, a equipa do antigo técnico do Gil Vicente ainda sonha com o título: está a seis pontos do Zamalek, mas tem dois jogos em atraso.