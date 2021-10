Jota estreou-se neste domingo a marcar pelo Celtic no campeonato e fê-lo em grande, ao garantir o triunfo da equipa de Glasgow a seis minutos do final da partida em casa do Aberdeen.

O extremo emprestado pelo Benfica jogou os 90 minutos e foi decisivo ao marcar o 2-1, depois de Ferguson ter empatado para a equipa da casa, após o golo inaugural de Furuhashi, que dera vantagem ao Celtic aos 11m.

Depois de já ter marcado na Taça da Escócia, Jota marcou o golo que permite ao Celtic subir ao sexto lugar, com 13 pontos, a cinco do Hearts, que lidera à condição, com mais um jogo do que o Rangers, que tem 16 pontos.

Veja o golo de Jota: