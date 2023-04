Daniel Carriço anunciou o final da carreira aos 34 anos.

«Chegou o dia de vos anunciar que termino a minha carreira enquanto jogador de futebol profissional», escreveu no Instagram o agora ex-futebolista, que estava sem clube desde o verão do ano passado, quando se desvinculou dos espanhóis do Almería.

Formado no Estoril e no Sporting, Carriço estreou-se como profissional no Olhanense em 2007/08, época em que foi cedido pelos leões ao emblema algarvio então na II Liga. Na época seguinte, e já depois de uma passagem de meio ano pelos cipriotas do AEL Limassol, teve espaço no plantel do Sporting sob o comando de Paulo Bento.

No Sporting, Carriço participou em 152 jogos entre 2008/09 e 2012/13, quando rumou aos ingleses do Reading, e conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça, além de ter sido campeão nacional de iniciados, juvenis e juniores.

Em 2013/14 transferiu-se para o Sevilha, onde esteve seis temporadas e meia e cuja camisola vestiu mais vezes do que em qualquer outro clube no patamar sénior: 167 jogos oficiais num percurso assinalado com as vitórias de quatro edições da Liga Europa.

Em fevereiro de 2020, no eclodir da pandemia de covid-19, rumou à China para representar o Wuhan, tendo regressado a Espanha em agosto de 2021 para jogar no Almería, que ajudou a subir à Liga espanhola.

Daniel Carriço representou ainda as seleções nacionais portuguesas 72 vezes dos sub-16 à seleção principal, que representou por uma ocasião: num particular com a Itália em 2015. «Obrigado à Federação Portuguesa de Futebol, por ter-me permitido jogar com as 5 quinas ao peito. Representar o meu País foi o realizar de um sonho de criança. Foi uma honra e um orgulho!», escreveu na mensagem de despedida.

«Um agradecimento especial para a minha família, que foi parte fundamental de todo o meu sucesso, pois foi a minha inspiração para superar todas as adversidades. Quero agradecer também a todos os que me acompanharam nesta caminhada desde os meus 8 anos de idade e me ajudaram a evoluir como jogador e como ser humano. Abre-se agora um novo capítulo da minha vida, onde certamente esta minha paixão pelo Futebol estará presente», apontou.

