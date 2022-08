Um, dois, três.

João Félix arrancou em grande o campeonato espanhol. Titular na visita ao Getafe, o avançado português foi o grande destaque do triunfo colchonero por 3-0, ao fazer as três assistências para os golos da partida.

Primeiro foi Morata a beneficiar da magia que sai dos pés de Félix. O avançado espanhol inaugurou o marcador aos 15m e bisou aos 59, com passes açucarados do luso de 22 anos.

No segundo golo, nota para o mau passe de Domingos Duarte, que foi titular no centro da defesa do Getafe, e que entregou a bola a Félix. Depois, sobressaiu a qualidade e visão de jogo do ex-Benfica, que serviu Morata quando todos esperavam um passe para o outro lado do campo.

E depois de assistir duas vezes Morata, Félix serviu Griezmann aos 75m, com o francês a fechar o marcador.

Antes do final da partida, nota para o momento da substituição de João Félix, que foi brindado com merecidos cânticos de «João! João! João!»

No primeiro jogo oficial da época, o português fez então tantas assistências como na temporada de estreia, e apenas menos duas do que as cinco da época passada e da anterior.

Será este o ano de afirmação absoluta de João Félix em Espanha?

Noutro jogo da tarde desta segunda-feira, o Ath. Bilbao e o Maiorca não saíram do nulo, no País Basco. Para isso, contribuiu de forma decisiva Rajkovic, guarda-redes dos maiorquinos, autor de uma defesa do outro mundo já nós 10 minutos finais.