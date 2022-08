Foi preciso ir ao banco, mas o Real Madrid entrou com o pé direito na La Liga, ao vencer na deslocação ao terreno do Almería, por 2-1.

Logo aos seis minutos, a equipa recém-promovida ao principal escalão do futebol espanhol, com Samuel Costa no onze, adiantou-se no marcador: Largie Ramazani fugiu nas costas da defensiva madrilena e bateu Courtois no frente a frente com o belga.

A reação do campeão espanhol demorou, mas chegou: à hora de jogo, Vinícius Jr pegou na bola e fez das suas. Não conseguiu fazer golo, mas a bola sobrou para Lucas Vázquez. O ala fez o resto.

Depois, Ancelotti foi buscar – literalmente – a vitória ao banco.

O técnico italiano lançou David Alaba numa altura em que o Real Madrid se preparava para dispor de um livre direto. O esquerdino assumiu logo a bola parada e rematou ao ângulo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

Isto, refira-se, numa altura em que Dyego Sousa, internacional português, já tinha sido lançado na formação visitada.

O Real Madrid sofreu, mas entrou a ganhar no campeonato. Para já, fez melhor do que o rival Barcelona, por exemplo, que empatou em casa.

Valência também entra a ganhar

Já o Valência, com Thierry Correia no lado direito da defesa, triunfou no Mestalla ante o Girona, por 1-0: Carlos Soler, de penálti, fez o único golo da partida, aos 45+1 minutos.

Antes, a Real Sociedad havia feito o mesmo resultado em casa do Cádiz, com um golo de Take Kubo, aos 24 minutos.

(IMAGENS ELEVEN)